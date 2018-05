Cidades Parque combina plantação e natureza em Goiânia Área na capital vai produzir alimentos para moradores em sistema agroflorestal. Colheita será distribuída entre moradores do espaço e excedente doado a instituições de caridade

Um parque agroflorestal, instalado na região Norte de Goiânia, com mais de 50 mil metros de área verde será capaz de produzir, segundo os idealizadores do projeto, alimentos para até 300 famílias, na primeira iniciativa do tipo em Goiás.O conceito de agrofloresta consiste na combinação de culturas agrícolas com arbóreas em mesma área. Este sistema de produção agrícola ...