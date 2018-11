Cidades Parque Cascavel, em Goiânia, tem obras concluídas com serviços de contenção Além do trabalho de prevenção ao assoreamento, problema crítico no espaço, paisagismo e calçamento foram revitalizados. Amma diz que solução é definitiva

Localizado na região Sudoeste de Goiânia o Parque Cascavel está, finalmente, de cara nova após uma série de problemas com assoreamento desde 2015, seis anos após ser inaugurado. A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) anunciou neste sábado (24) a conclusão da obra de intervenção no local que exigiu o esvaziamento do lago e a retirada de animais que habitam o parqu...