Parque Anhanguera: Decisão da Justiça sobre rede de alta tensão dá ânimo para moradores

Determinada pela Justiça na última quinta-feira, a suspensão da liminar que autorizava as obras de instalação da linha de transmissão Carajás-Atlântico-Campinas pela Enel Distribuição Goiás (antiga Celg D) representa alívio momentâneo para a população do Setor Parque Anhanguera, na região Sudoeste da capital.

O episódio é mais um do impasse que se arrasta há mais de cinco anos, quando teve início a briga judicial para que a obra não fosse realizada. Os habitantes das proximidades em que a rede está sendo colocada alegam que há riscos iminentes na implantação dos postes e dos cabos de alta tensão, que não estariam a uma distância segura das edificações.

Tal ponto foi levado em consideração pelo desembargador Leobino Valente Chaves, que em sua decisão considerou “alarmante” a desobediência às normas técnicas brasileiras para este tipo de instalação.

Na próxima terça-feira, as partes envolvidas na disputa judicial devem apresentar suas alegações finais sobre o caso. Se a denúncia contra a empresa for considerada procedente, devem ser exigidos novos estudos e licenças para a continuidade da obra.

“Nossa esperança é que no julgamento do mérito da ação principal o juiz seja taxativo e considere que a obra está ilegal e tenha de ser desfeita”, afirma o morador Flávio Corrêa. “Essa instalação foi uma mudança muito drástica na nossa vida. Pessoas ficaram doentes. Fica a imagem de que a população está atrapalhando o desenvolvimento da cidade, mas é preciso que as pessoas se coloquem no nosso lugar”, continua ele.

Faixa de segurança

Na prática, o que denunciam os moradores e foi ponderado pela Justiça é, principalmente, a inexistência de uma faixa de segurança de extensão suficiente para que os riscos sejam minimizados. Por faixa de segurança compreende-se, segundo as especificações técnicas da própria companhia energética, a faixa de terra necessária para garantir “o bom desempenho e a segurança das instalações e de terceiros” ao longo da linha de transmissão.

Para redes de tensão de 138kV, como a da referida linha de transmissão, a largura da faixa de segurança deve ser de 16 metros, sendo 8 metros para cada lado do eixo da linha. Desta forma, estariam fora de padrão as instalações feitas, por exemplo, na Rua Francisco de Farias, no Setor Santa Rita, que teria como faixa de segurança a distância de 3,1 metros, conforme demonstra relatório da direção técnica da então Celg Distribuição apresentado datado de 2015 e disponível na internet.

Além disso, outros problemas em torno da realização da obra estariam na inexistência do Estudo de Impacto de Vizinhança e de demais estudos atualizados sobre a viabilidade da construção. De acordo com o promotor de Justiça Juliano de Barros Araújo, responsável pelo caso, os documentos apresentados pela companhia energética são “muito antigos”, tendo sido realizados há mais de dez anos e sem levar em consideração o atual adensamento populacional da localidade.

A Enel Distribuição Goiás, por sua vez, nega que esteja agindo de forma irregular na instalação da rede. Por meio de nota, a empresa afirmou a obra tem sido realizada com “todas as licenças ambientais necessárias e a autorização do poder público municipal, além da anuência da Aneel”.

O texto ressalta, ainda, que não houve notificação oficial, até a noite desta sexta-feira (09), sobre a suspensão das obras. No entanto, sua execução foi interrompida “assim que a Enel tomou conhecimento da decisão judicial”.

Questionada sobre a distância necessária para garantir a população esteja segura, a distribuidora afirmou que a linha de transmissão “segue todas as normas técnicas e a legislação vigente em relação aos parâmetros de segurança”.

Linha aérea tem menos impacto na tarifa, diz empresa

Colocada em xeque sob a alegação de que oferece risco à população, a instalação de rede de alta tensão aérea é considerada pela Enel Distribuição Goiás (antiga Celg D) a melhor alternativa dentre as estudadas. Nem mesmo a construção por meio subterrâneo, defendida pela população, teria as mesmas “condições técnicas, socioambientais e econômicas” que a opção que tem sido executada, classificada pela empresa como a “melhor” nestes quesitos.

Segundo a distribuidora, a solução por via aérea, que é a “topologia padrão da rede de distribuição em todo o Brasil”, é a que “menos impacta na tarifa de energia”.

Para os moradores, no entanto, a justificativa financeira não é convincente. A desvalorização dos imóveis localizados nas proximidades da linha de transmissão é ponto preocupante para os habitantes, assim como a possível disputa para obter uma futura indenização, caso a obra seja concluída.

Além disso, na visão da comunidade, os riscos de ter cabos de alta tensão a uma curta distância das edificações reforçam a necessidade de intervenção na obra. “É um risco iminente a cada momento. Um cabo pode se romper por vários motivos. Em qualquer lugar que ele caia causará uma tragédia”, alerta o morador Flávio Corrêa.

A título de comparação, ele relembrou o acidente ocorrido no dia 4 de janeiro, quando um carro se chocou contra uma torre de transmissão localizada no canteiro central do Anel Viário, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, e causou a derrubada da estrutura, afetando outras duas torres.

“Se um poste cair, ele cai sobre as casas”, teme Corrêa, que frisa: “O principal ponto é que não somos contra a rede, mas, sim, contra ela estar sobre nossas cabeças”.