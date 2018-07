Cidades Parecer da Casa Civil influenciará decisão sobre mudança em ICMS Ecológico em Goiás Projeto de lei aprovado por deputados e que reduz a obrigatoriedade de aplicação de encargo no meio ambiente ainda não foi sancionado pelo governo de Goiás

O governo do Estado aguarda um parecer técnico da Casa Civil para decidir sobre a sanção ou veto do projeto de lei que diminui em 90% o valor que os municípios são obrigados a aplicar em meio ambiente com o ICMS Ecológico. A matéria, de autoria do deputado Francisco Oliveira (PSDB), foi aprovada em segunda votação, no dia 3 de julho, na Assembleia Legislativa do Estado de Go...