As estradas federais em Goiás tiveram menos mortes e acidentes nos primeiros dias do feriadão de Finados deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, entre esta quinta (1) e esta sexta (2) foram cinco acidentes, com sete feridos e nenhuma morte. No ano passado, foram 11 acidentes, com nove feridos e uma morte.

O número de registro de infrações, porém, aumentou. Em 2018, foram 2.067 contra 1.126 do ano passado. Do total de infrações deste ano, 15 foram por alcoolemia, 121 por não uso do cinto de segurança e 12 por uso do celular enquanto dirige.1.999 motoristas foram flagrados por imagens de radar.

De acordo com o Inspetor Newton Morais, a diferença entre o número de acidentes e de infrações em relação ao ano passado se deve à implementação de câmeras de videomonitoramento. “Querendo ou não, elas capturam muitas irregularidades, como falta de cinto, uso de celular, ultrapassagem em local indevido, criança sem cadeirinha, entre outras”, diz.

O inspetor destaca que ainda persiste o grande número de motoristas trafegando em velocidades muito além do permitido. Na tarde desta sexta-feira (2), uma Land Rover foi flagrada a 184 km/h na BR-050, entre Catalão e Campo Alegre, área em que a velocidade máxima é de 110 km/h. “Esse motorista, por estar a velocidade mais de 50% superior à máxima permitida, vai receber multa de R$ 880 e perder sete pontos na carteira. Se tivesse sido parado, poderia também ter tido um (TCO) lavrado contra ele”, comenta o inspetor.