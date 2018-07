Cidades Parceria para cuidar de praça Prefeitura de Goiânia vai encaminhar projeto para que pessoas ou empresas dividam responsabilidade para cuidar de espaços públicos em troca de anúncio no local

As praças, áreas verdes e até mesmo monumentos de Goiânia poderão ter novos responsáveis ainda neste ano, para que façam a manutenção e cuidados do espaço público em parceria com a Prefeitura. O Paço Municipal já elaborou a minuta de um projeto de lei que institui o programa “Adote uma Praça” que deve ser encaminhado para a Câmara Municipal até o início de agosto. A in...