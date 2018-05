Cidades Paralisação de caminhoneiros pode esvaziar Pirenópolis no final de semana A cidade enfrenta falta de combustível em pelo menos cinco dos seis postos às vésperas de feriado prolongado

Atualizada 16:26 Preocupados com os impactos da greve dos caminhoneiros, turistas têm ligado nas pousadas de Pirenópolis para colher informações sobre a situação do município às vésperas do feriado prolongado de Corpus Christi. A reportagem do POPULAR entrou em contato com cinco dos seis postos de combustíveis da cidade e apurou que os cinco estão desabastecido...