Cidades Paralisação de aulas em escolas de Niquelândia é interrompida Sindicato acolheu recomendação do MP na tarde desta sexta-feira (26)

As aulas em escolas da rede pública de Niquelândia, na região Norte de Goiás, devem ser retomadas nos próximos dias após a suspensão da paralisação dos educadores. É o que comunicou a presidente regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), Maria Geralda Ferreira, na tarde desta sexta-feira (26). A presidente acolheu um pedido do Ministério P...