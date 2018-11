Cidades Paraguai expulsa mais um traficante brasileiro, agora do PCC Conhecido como "Bilão", Rovilho Barbosa estava preso em Assunção, de onde ainda comandaria o tráfico de drogas na fronteira

O Paraguai expulsou, na manhã desta quinta-feira (22), o criminoso brasileiro Rovilho Alekis Barbosa, o "Bilão", apontado como importante liderança do Primeiro Comando da Capital (PCC). Barbosa foi entregue à Polícia Federal brasileira no aeroporto binacional de Itaipu, em Hernandarias, na fronteira, e levado para exames na sede da Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR). É...