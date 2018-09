Cidades Parada LGBTI+ segue até às 22 horas deste domingo, no Centro de Goiânia Estimativa da organização é que evento reúna até 100 mil pessoas

Goiânia recebe, neste domingo (9), a 23ª edição da Parada LGBTI+. O evento, que começou por volta de 12h com concentração na área interna da Praça Cívica, segue até às 22h com passeata que percorre as principais ruas do Centro. O tema escolhido para o ano eleitoral de 2018 foi “Vote Diversidade, Eleja LGBT”. Logo mais, às 18 horas haverá passeata com o mesmo percur...