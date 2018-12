Cidades Para proteger a mãe, filhos brigam com pai militar e um acaba morto Antes do crime, os filhos do casal estariam decididos que o pai não moraria mais na mesma casa que eles

Um sargento da Polícia Militar (PM) atirou contra os dois filhos durante uma discussão manhã desse domingo (2), na Zona Oeste do Recife. Um deles não resistiu e morreu. De acordo com o Jornal do Commercio, familiares contaram que o sargento é alcoólatra, violento e constantemente agredia a esposa. Por conta disso, os filhos do casal estariam decididos que o pai ...