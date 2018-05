Cidades Para ficar debaixo de coberta: domingo em Goiânia tem previsão de chuva e frio Temperaturas mínima e máxima devem cair dois e quatro graus, respectivamente, em relação ao sábado

A chegada de uma frente fria que provocou chuvas em diversos Estados, como São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás, deve continuar a manter as temperaturas baixas em boa parte do Brasil. Em Goiânia, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que o domingo (20) deve ser ainda mais frio do que o sábado (19), com temperatura mínima de 16º e máxima em 26ºC. ...