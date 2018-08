Cidades Para evitar acidentes, jamelões devem ser trocados em Goiânia Agência Municipal do Meio Ambiente afirma que espera período chuvoso para iniciar mudança. Em apenas um dia, Bombeiros atenderam 12 quedas

Depois de repetidos acidentes em vias arborizadas com jamelões na capital, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) iniciou, nesta semana, a poda preventiva das árvores. Somente após da chuva da última quarta-feira, pelo menos 12 ocorrências foram registradas na capital. Além do corte, o plano é substituir, gradativamente, as espécies por outras árvores que se ...