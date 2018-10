Cidades Para dificultar uso de celulares, MP recomenda retirada de tomadas de celas do Presídio de Formosa Medida deve ser cumprida em 60 dias pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, que diz não se opor à recomendação

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) expediu recomendação para que tomadas e demais fontes de energia sejam retiradas do interior das celas do Presídio Estadual de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. A medida, considerada "urgente", visa dificultar a utilização de aparelhos celulares no interior da unidade e deverá ser cumprida no prazo máximo de 60 dias, diz o...