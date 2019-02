Vida Urbana Pará de Minas decreta situação de emergência por lama no Rio Paraopeba Rejeito avança pelo rio e chega à cidade, que fica sem água; membranas instaladas pela Vale não conseguem conter todo o material, alerta ONG

O avanço da lama da Vale pelo Rio Paraopeba fez a cidade de Pará de Minas decretar situação de emergência nesta terça-feira, 5. O Paraopeba, que é a principal fonte de captação de água da cidade, foi atingido pela onda de rejeitos após o rompimento da barragem da empresa no dia 25. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), o rio já foi tomado pelos rejeitos em c...