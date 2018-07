Cidades Pane mecânica pode ter causado morte de caminhoneiro em Jaraguá Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista, bateu contra um barranco e ficou completamente destruído

Uma pane mecânica pode ter sido a causa de um acidente que matou um caminhoneiro, na noite desta quinta-feira (26), na BR-070, no km 136, em Jaraguá, na região Central do Estado. Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 21 horas um caminhão saiu da pista, bateu contra um barranco e ficou completamente destruído. No entant...