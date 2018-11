Cidades Pane dificulta cadastros no 1º dia de inscrições para Mais Médicos Ministério da Saúde informa possível ataque hacker e recomenda que profissionais não desistam de concluir inscrição, mas não se responsabiliza por problemas no cadastro

Na frente da tela do computador desde o início do dia, a médica Luiza Gabriela Mendes Barbosa, de 28 anos, não conseguiu concluir nesta quarta-feira (21) a inscrição para participar da disputa por uma vaga no programa Mais Médicos. O número de acessos no primeiro dia de inscrições superou a expectativa e levantou suspeitas, inclusive, de um ataque hacker no sistema de i...