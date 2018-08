Cidades Pais denunciam retirada de professores de apoio nas escolas municipais de Aparecida de Goiânia A secretária de Educação e Cultura do município, Valéria Petterson, afirmou que a situação será resolvida ainda nesta semana

Pais com filhos matriculados na rede municipal em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, reclamam que as crianças portadoras de necessidades estão sem os professores de apoio durante as aulas. A secretária de Educação e Cultura do município, Valéria Petterson, afirmou que a pasta está realizando um remanejamento dos profissionais e promete a resolução d...