Cidades Pais questionam retirada de aparelho em hospital Família de garoto de 11 anos que morreu na unidade hospitalar se queixa de retirada de aparelho respiratório do quarto do menino. Criança tinha câncer no cérebro

Menos de 24 horas após a família de Matheus Henrique, de 11 anos, denunciar que o filho estava sem utilizar um respirador no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia, o menino morreu. Em outubro de 2014, o garoto, natural de Mineiros, região Sudoeste do Estado, foi diagnosticado com um tumor cerebral e, desde então, era paciente do hospital. Na última semana, ele foi interna...