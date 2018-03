Pai pega 13 anos de cadeia por estuprar o filho de oito anos

Um homem foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão por estuprar o filho de oito anos de idade. A sentença foi dada pela juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães, da 2ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia.

Segundo o Tribunal de Justiça, os pais da vítima foram casados por 10 anos e após passar um tempo com a mãe, o menino foi morar na casa pai, quando o abuso ocorreu. A denúncia foi feita pela mãe da criança ao Conselho Tutelar e à polícia depois que o menino relatou a violência a primos, que por sua vez contaram a seus pais.

O pai da criança negou todas as acusações e atribuiu as denúncias da ex-mulher à suposta vontade dela de atrapalhar seu atual relacionamento. No entanto, para juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães, as alegações não encontraram respaldo.

“Trata-se de agente descontrolado, que assumiu personalidade aproveitadora, egoísta, pervertida e maníaca, sendo sua conduta amplamente antinormativa, estando adequadamente demonstrado que o sentenciando constrangeu o ofendido à prática de repulsiva modalidade de pedofilia (contato físico), de forma absolutamente inaceitável, tendo em vista a condição de absoluta indefensabilidade do infante”, afirmou a magistrada.