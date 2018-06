Cidades Pai, mãe e filha morrem em acidente a caminho de churrasco em família Ainda não há informações sobre as causas do acidente

Uma família morreu em um acidente na noite do último sábado (2) envolvendo uma moto e um carro na zona rural do município de Jaguaré, Espírito Santo. Parentes contaram que as vítimas estavam sendo aguardadas para um churrasco em família. Pai, mãe e filha estavam na motocicleta que colidiu com um veículo modelo Fiat Strada. O motorista do carro sofreu apenas...