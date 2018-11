Cidades Pai encontra cobra ao lado do filho dentro de casa em Inhumas; veja vídeo 🎥 O homem tinha acabado de chegar em casa, quando encontrou o animal na cozinha

O vendedor, Marcos Passos Campos, encontrou uma cobra entrando dentro de sua casa, na noite do último sábado (3), em Inhumas, a 35 km de Goiânia. Segundo ele, o réptil é da raça jararaquinha dormideira e estava perto do seu filho de 3 anos. Marcos contou ao POPULAR, que tinha acabado de chegar de uma reunião e foi até a cozinha. No cômodo ele viu algo perto da cri...