Cidades Pai de Maiani, baleada na cabeça em Aparecida de Goiânia, afirma que filha estava fugindo Antes de vir para Goiás, ela registrou boletim de ocorrência por ameaça contra ex-marido, que está preso no Pará e teria encomendado a morte

O pai de Maiani Silva Souza, de 21 anos, que foi baleada na cabeça no último dia 9 de setembro, no Jardim Helvécia, em Aparecida de Goiânia foi ouvido, na tarde desta quinta-feira (13), pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Ele, que veio do Pará, afirmou que a filha estava sendo ameaçada e por isso fugiu do Pará com destino a Lucas de Rio Verde...