Cidades Pai de Eike, ex-ministro Eliezer Batista morre aos 94 anos A causa da morte informada pelo hospital foi insuficiência respiratória aguda

Morreu nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro, o empresário do ramo de mineração Eliezer Batista, 94 anos, pai do também empresário Eike Batista. Ele estava internado no Hospital Samaritano, zona sul do Rio de Janeiro. A causa da morte informada pelo hospital foi insuficiência respiratória aguda. Engenheiro de formação, Eliezer assumiu vários cargos públicos, entre ...