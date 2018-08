Cidades Pai atira três vezes no rosto de namorado que agrediu sua filha O agressor ainda deu um soco no rosto da cunhada que tentou apartar a briga

Um homem foi baleado três vezes no rosto pelo sogro após agredir a namorada e a cunhada em Curvelo, na região Central de Minas. As informações são do O Tempo. A Polícia Militar informou que na noite da última sexta-feira (3) o homem, de 27 anos, foi até a casa da namorada, de 18, e durante uma discussão, começou a agredi-la. O casal estava no chão, q...