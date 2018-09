Cidades Jovens denunciam o pai por estuprá-las há mais de 10 anos em Goiânia Na queixa, uma das meninas afirma ter tido dois filhos do homem; só agora as vítimas teriam tido coragem para expor os abusos

Duas jovens, de 18 e 21 anos, de Goiânia, denunciaram o pai, de 41, por abuso. As duas afirmam que são vítimas do homem há mais de 10 anos. A mais velha chegou a ter dois filhos que afirma serem do suspeito. “Quem ouve não acredita”, afirma a mais nova, que também engravidou do pai, mas o bebê teria nascido com má-formação e não sobrevivido ao parto. “A gente a...