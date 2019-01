Vida Urbana Padre Robson retorna à reitoria da Basílica de Trindade A celebração eucarística será presidida pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz, neste sábado (12)

Quatro anos depois, o padre Robson de Oliveira regressa à reitoria do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade. A cerimônia de posse canônica será realizada no Santuário Basílica neste sábado (12), às 17h30, e será presidida pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz. A mudança é resultado da nova formação do Governo Provincial dos Re...