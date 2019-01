Vida Urbana Padre Quevedo morre aos 88 anos em BH Religioso ficou famoso com o bordão "Isso non ecziste"

O Padre Quevedo, de 88 anos, morreu nesta quarta-feira (9), na residência jesuíta Irmão Brandão, no Bairro Planalto, em Belo Horizonte (MG). O enterro será às 11h desta quinta-feira (10), no Cemitério Bosque da Esperança. O jesuíta espanhol Oscar Gonzalez Quevedo Bruzan, conhecido como Padre Quevedo, ficou conhecido por seu bordão "Isso non ecziste", dito quando...