Padre polonês que atua em Luziânia pede que manifestantes defendam a intervenção militar Em vídeo gravado no último sábado, ele diz que "se todos os poderes falham, o povo pode pedir intervenção militar"

Um padre polonês que atua em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, gravou um vídeo no último sábado (26) em que pede que caminhoneiros se manifestem por intervenção militar. A gravação tem chamado atenção nas redes sociais. No vídeo, o padre Pedro Stepien, da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, convoca os fiéis a comparecerem a uma manifestação na cidade trazen...