Vida Urbana Padre Fábio de Melo opina em rede social sobre caso João de Deus Padre quebrou o silêncio e repudiou o acontecimento

O Padre Fábio de Melo manifestou na sexta-feira (14), em seu perfil no Instagram, sua opinião sobre o caso do médium João de Deus, acusado de abusar sexualmente de mais de 300 mulheres de diferentes países. O padre repudiou o acontecimento. Veja abaixo o que ele escreveu. Visualizar esta foto no Instagram. ...