Cidades Padrasto é preso por tentar matar enteada com golpe de foice Após o crime, o homem se escondeu embaixo da cama de uma residência

Nessa sexta-feira (1), um homem de 59 anos foi preso após tentar assassinar a enteada com golpes de foice e facão em Piraputanga, interior do Mato Grosso do Sul. A mãe e o marido da vítima intercederam e impediram a ação. Mesmo assim, ela sofreu lesões na cabeça e braços. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Aquidauana, mas já recebeu alta médica. Após o crime, o ...