Pacientes da Vila São Cottolengo internados no Hugo continuam em estado grave

Os cinco pacientes que eram atendidos na Vila São José Bento Cottolengo, em Trindade, e hoje estão no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) continuam em estado grave. Os internados – quatro homens e uma mulher – têm entre 36 e 54 anos. Todos estão em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de infecção pulmonar.

Um dos pacientes, o mais jovem, está em estado mais grave que os demais. Outro, de 39, está em coma. Segundo a assessoria de imprensa do Hugo, todos os sete estão em isolamento, sedados e respirando com ajuda de aparelhos.

Na Vila São Cottolengo 54 pessoas ficaram doentes com sintomas semelhantes nas últimas semanas. Em nove dias, entre 24 de fevereiro e 5 de março, sete pacientes morreram e outros cinco foram internados por complicações respiratórias.

Três hipóteses são analisadas para as mortes. A suspeita mais forte é de que os pacientes tenham sido acometidos por dengue, mas também há suspeita de pneumonia ou alguma infecção viral. As amostras necessárias já foram coletadas para que os exames sejam realizados e a Vigilância Sanitária deve divulgar o laudo em breve.

Já quanto aos pacientes em que estão estabilizados e permaneceram na Vila São Cottolengo, a assessoria de comunicação da instituição informou por nota que todos os sete internos que estavam no isolamento da unidade já voltaram às suas alas de origem na manhã de quinta-feira (8). Na quarta-feira (7), dos sete, três receberam alta pela melhora no quadro clínico e, no dia seguinte, os demais. Desta forma, a medida de isolamento já foi retirada e os internos voltaram às atividades normais.