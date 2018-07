Cidades Paciente do 'Doutor Bumbum' conta que médico marcava consulta por aplicativo e aceitava permuta Mulher, que pediu anonimato, descreveu o médico como "carismático e atencioso"

Uma das pacientes do médico Denis César Barros Furtado, o "Doutor Bumbum", disse em entrevista ao UOL, que o médico marcava consultas por aplicativo de mensagens e ainda aceitava permuta como pagamento. A paciente, que não quis se identificar, afirmou que agendou uma bioplastia nas nádegas com Denis, em agosto, em Brasília (DF). "Eu tive contato com o Denis pelas ...