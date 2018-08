Cidades Paciente é baleada dentro de hospital em Niterói Vítima estava no Hospital Santa Martha, na região metropolitana do Rio de Janeiro, quando foi atingida por uma bala perdida na madrugada desta sexta-feira (17)

Uma paciente que estava internada no Hospital Santa Martha, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi atingida por uma bala perdida na madrugada de ontem. Segundo a Polícia Militar (PM), agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados pela Central 190 para verificar a ocorrência em um hospital no Beltrão, no bairro Santa Rosa. A equipe foi informada...