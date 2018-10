Cidades Países onde pais não podem bater nos filhos são menos violentos, aponta estudo Punição de crianças com uma simples palmada pode causar problemas no futuro

Violência gera violência. Os países que proibiram os pais de bater em seus filhos são menos violentos, revela uma nova pesquisa. De acordo com o estudo, as brigas entre jovens são menos comuns e o ambiente se torna particularmente mais seguro para as meninas crescerem. O trabalho da Universidade McGill, do Canadá, foi publicado na BMJ Open e t...