Vida Urbana País passa por sucessão de desastres evitáveis, diz Raquel Dodge Em sua fala, a procuradora-geral ressaltou que os fenômenos que causam desastres de grandes proporções exigem a atuação das instituições de controle e fiscalização

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse nesta sexta-feira, 8, na abertura da sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, presidido por ela, que casos como o rompimento da barragem em Brumadinho (MG) e o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo (RJ) revelam "a grande dificuldade" que o País tem enfrentado de "prevenir desastres de grandes p...