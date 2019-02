Vida Urbana 'País úmido, como o Brasil, não deveria ter barragem à montante', diz geofísico Alto risco de infiltração é o maior problema; lógica do custo não pode definir modelo de construção, explica David Chambers

Especialista em barragens de mineração, o geofísico americano David Chambers, da Universidade da Califórnia (EUA), afirma que em países úmidos, como o Brasil, as barragens à montante não deveriam nunca ser utilizadas, por causa do alto risco de infiltração. Essa técnica de construção, mais barata e considerada insegura pelos engenheiros, foi utilizada para erguer as e...