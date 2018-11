Cidades Paço segue com projeto de extensão da Leste-Oeste, em Goiânia Apesar de pedido do governo para encerrar convênios do Goiás na Frente, Prefeitura acredita que obra, prevista para 2019, vai ser mantida com garantia jurídica

O pedido do governador José Eliton (PSDB), em reunião com prefeitos de cidades goianas, para que fossem encerrados os convênios entre municípios e Estado do programa Goiás na Frente para obras que não fossem continuadas ou iniciadas neste ano não chegará à Avenida Leste-Oeste. A Prefeitura de Goiânia afirma que vai continuar com o convênio. O Paço recebeu nesta segunda-f...