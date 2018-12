Vida Urbana Paço recua e revoga as cartas do IPTU Prefeitura publica edital cancelando convocação para que proprietários de imóveis em Goiânia realizem cadastramento. Medida vem após decisão judicial que impede uso dos dados em imposto

A Prefeitura de Goiânia publicou na edição de ontem do Diário Oficial do Município (DOM) o edital que revoga a convocação de todos os proprietários de imóveis situados na capital para promoverem a atualização dos dados dos seus respectivos bens até o próximo dia 20. Com isso, as cartas enviadas aos contribuintes desde o dia 26 de novembro deixam de ter valor e não é m...