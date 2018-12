Vida Urbana Paço recebe verba para fazer três obras Empréstimo com a Caixa, no valor de R$ 115 milhões, será usado no BRT, Marginal Cascavel e Maternidade Oeste

A contrapartida a ser paga pela Prefeitura de Goiânia para a conclusão das obras do BRT Norte-Sul, dois trechos da Marginal Cascavel e a Maternidade Oeste foi garantida na noite desta terça-feira (18), com a assinatura de um empréstimo de R$ 115 milhões com a Caixa Econômica Federal. Os recursos provindos da negociação aprovada pela Câmara Municipal em outubro começam...