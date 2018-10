Cidades Paço divulga revitalização para Praça do Trabalhador Ideia é que espaço seja estacionamento nos dias em que não houver feiras livres. Associação de feirantes afirma não ter sido consultada

A Prefeitura de Goiânia oficializou o edital de licitação das obras de revitalização da Praça do Trabalhador e entorno, no Centro da capital. O custo é estimado em cerca de R$ 6,6 milhões e o serviço faz parte do prolongamento da Avenida Leste-Oeste até Senador Canedo, cujo processo licitatório para a construção da via foi divulgado no início do mês. A ideia do projet...