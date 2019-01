Vida Urbana P-Fies terá convocação por ordem de inscrição em 2019 Modalidade para renda superior à do Fies

Uma das modalidades do crédito estudantil para o ensino superior, o P-Fies (Financiamento Estudantil) mudou em 2019. Agora a convocação será feita por ordem de inscrição e não classificatória. O P-Fies é uma das opções de financiamento estudantil do governo. Ele é voltado para alunos com renda de 3 a 5 salários mínimos, com juros que variam de acordo com os bancos...