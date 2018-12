Cidades Pés e porções de maconha são apreendidos em Goiânia Dois adolescentes foram abordados na rua e contaram o endereço onde compraram as drogas

Um homem foi preso e dois adolescentes apreendidos suspeitos de tráfico de drogas, na madrugada desta sexta-feira (7), no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Os três pés de maconha eram cultivados no quintal de uma residência do setor. Segundo uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), os adolescentes foram abordados na rua com porções de mac...