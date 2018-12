Cidades OVG anuncia maior rigidez após fraude na Bolsa Universitária Caso de estudante de Medicina que teria omitido informações para obter benefício de 7 mil reais mensais é investigado pelo MP. OVG anuncia mais fiscalização e auditoria

O elevado padrão de vida de uma estudante de Medicina beneficiada com a bolsa universitária concedida pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) levantou suspeita de fraude no programa e os mecanismos de fiscalização e monitoramento serão intensificados. A organização anunciou, após recomendação do Ministério Público de Goiás (MP/GO), que investiga o caso, a reali...