Cidades ‘Ouvi quatro ou cinco disparos’, diz estudante sobre tiros no Campus Samambaia, em Goiânia Ação deixou um morto, ainda não identificado

Os tiros que deixaram um homem morto, na manhã desta terça-feira (5), no Campus Samambaia, da Universidade Estadual de Goiás (UFG), foram ouvidos pelos universitários. Uma jovem, que preferiu não se identificar, contou que fazia prova a cerca de 50 metros do local. “Estava um silêncio total no campus e de repente ouvi os tiros”. A princípio, ela duvidou que eram t...