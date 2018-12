Vida Urbana Ouça o áudio 'vazado' pelo piloto em voo que fez pouso de emergência em Confins, em Belo Horizonte Voo havia saído de Guarulhos (SP), à 0h30, e seguia para Londres, mas precisou pousar em terminal mineiro por questões técnicas; aeroporto internacional opera com restrições e 129 voos foram cancelados

O piloto do avião da Latam - voo LA 8084, que fez um pouso de emergência na madrugada desta quinta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, disse à torre de comando que estava com um problema sério e que precisava de ajuda para aterrissagem. O Estado obteve o áudio da conversa entre o p...