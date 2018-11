Cidades OSs novatas assumem gestões de hospitais de urgência em Goiás Entidades que vão administrar unidades de Goiânia e Trindade assinam contratos nesta sexta-feira (23) enquanto ainda conhecem unidades de Saúde que vão gerir

As organizações sociais Instituto Haver e Instituto CEM assinam nesta sexta-feira (23) o contrato emergencial para administrar por 180 dias os hospitais de urgência de Goiânia (Hugo) e o de Trindade (Hutrin) respectivamente. A transição acontece às pressas desde a última segunda-feira, quando as entidades aceitaram assumir as gestões das unidades. A OS que era respons...