Cidades OS deixa gestão do Hugo com R$ 12,8 milhões a receber do Estado Hospital será administrado por nova organização social a partir da próxima terça-feira. Antiga entidade gestora deixa o hospital sem repasses de setembro e de outubro

O Instituto Gerir se prepara para entregar a administração do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) sem receber do Estado R$ 12.810.116,45 referentes a repasses financeiros do mês de setembro e outubro. Uma nova organização social, o Instituto Haver, deve começar a administrar temporariamente, durante 180 dias, o mais importante hospital público do Estado a partir da pró...