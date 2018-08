Cidades OS atrasa pagamentos de fisioterapeutas do Hugo e profissionais entram em greve Além das reclamações sobre a remuneração, há queixas a respeito de assédio moral e coação de funcionários

Fisioterapeutas que prestam serviços no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), anunciaram, durante protesto, nesta terça-feira (14), que a categoria encontra-se em greve. De acordo com os profissionais, a Organização Social (OS) que está à frente do Hugo, O Instituto Gerir, já acumula um atraso de mais de 20 dias no pagamento dos salários dos funcionários. ...