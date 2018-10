Cidades Operadoras adiantam relógios em uma hora e causam confusão Horário de verão só começa no dia 4 de novembro

À meia-noite deste domingo (21) clientes das operadoras foram surpreendidos com o horário de celulares e computadores adiantados em uma hora. Nas redes sociais os internautas não perdoaram o erro e as operadoras foram, alvos de reclamações e piadas. No twitter o “horário de verão antecipado” está entre os assuntos mais comentados. Mesmo com a adiamento do hor...